Infilitti 6 anni di reclusione. I giudici del tribunale di Sciacca hanno condannato un 55enne commerciante del posto, accusato di aver compiuto atti sessuali con la nipote e averle ceduto anche dosi di eroina. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a tredici anni di carcere.

La vicenda risale al 2016. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe ceduto eroina alla nipote costringendola in seguito a subire atti sessuali. Il commerciante si è sempre difeso dicendo di aver aiutato economicamente la parente.

Tra le accuse vi era anche un’altra ipotesi di abusi sessuali, nei confronti di un’altra donna, che però non è stata riconosciuta.

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