Una 26enne ha riportato ustioni sul 20% del corpo al volto, collo, braccia e torace, dopo che, al culmine di una lite in strada, a Catania, un’altra donna le ha gettato addosso del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. E’ stata ricoverata al Centro Ustioni. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, la lite sarebbe scoppiata dopo dei contrasti che dei minorenni avrebbero avuto al telefono. Sul posto sono intervenute le Volanti e la Squadra mobile.

L’aggressione è avvenuta ieri, intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe essersi trattato di un incontro per ‘chiarire’ questioni in sospeso che potrebbero essere nate dopo una lite telefonica tra minorenni. Un gruppo di persone, uomini e donne, sarebbe andato davanti al palazzo della famiglia con cui era pendente il ‘contenzioso’ e l’avrebbe invitata a scendere per strada.

Tra le persone che erano in casa c’è anche la 26enne, ma che potrebbe non abitare lì. In strada sarebbe nato un violento alterco e una donna ha gettato della benzina addosso alla 26enne e poi ha appiccato il fuoco. La vittima è stata portata prima al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Ma la paziente, per la gravità delle ferite, è stata poi trasferita all’ospedale Cannizzaro. Secondo quanto si è appreso è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.