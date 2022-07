Aggiudicato l’appalto per la bonifica del territorio e delle strade provinciali

Inizieranno a breve gli interventi di risanamento ambientale programmati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sul territorio. Con determinazione dell’Ufficio Contratti e Gare è stato infatti aggiudicato l’appalto relativo all’Accordo Quadro biennale per gli interventi di bonifica dai rifiuti abbandonati nel territorio provinciale, con raccolta e conferimento in discarica e/o impianti autorizzati al recupero dei rifiuti, in particolare sulle strade di competenza del Libero Consorzio (provinciali, ex consortili ed ex regionali). Le operazioni di bonifica saranno eseguite dall’impresa M.D. SRL con sede a Trapani, che ha offerto il ribasso del 49,787%, per un importo contrattuale complessivo di 315.000,00 euro più IVA., per due anni. Il progetto, elaborato dai tecnici del Settore Ambiente, prevede la rimozione di qualsiasi tipologia di rifiuti, in particolare di quelli speciali pericolosi e non pericolosi, per un’efficace azione di risanamento ambientale delegata alle ex Province Regionali da oltre 25 anni (art. 160 della Legge Regionale n. 25 del 1993). Il servizio è stato finanziato con fondi di bilancio del Libero Consorzio, confermando le somme stanziate nell’ultimo biennio nonostante le note difficoltà economiche che purtroppo affliggono i Liberi Consorzi siciliani. A breve sono previste la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, che saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria su indicazioni e direzione dei tecnici del Settore Ambiente del Libero Consorzio di Agrigento.