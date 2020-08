Aggiudicati i lavori di manutenzione delle vie cittadine

Si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione strade interne comunali 2019. L’Importo dei lavori a base d’asta ammonta a 79.400 euro per lavori a misura, di cui soggetti a ribasso d’asta 75.396,38 euro oltre 4.003,62 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tra le diciotto offerte pervenute, è risultata aggiudicataria della gara la Ditta “SERRA FRANCESCO COSTRUZIONI S.R.L” per un importo contrattuale pari ad 60.792,17 euro, inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di 4.003,62 euro ed al netto di Iva.I suddetti lavori saranno effettuati con i fondi di compensazione Anas.