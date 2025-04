Un agente immobiliare è rimasto ferito dopo il crollo di un balcone avvenuto mentre stava collocando un manifesto con la scritta “vendesi”. L’incidente è avvenuto in via Milano, a Canicattì, nei pressi del centro culturale. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. L’area interessata è stata transennata.

