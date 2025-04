Festa della Liberazione: Preludio alla Repubblica e alla Costituzione Fondata sul Diritto al Lavoro. Le Testimonianze alla Festa del 25 Aprile ad Agrigento

Il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, non è solo un’occasione per celebrare la fine di un regime oppressivo, ma anche il preludio alla nascita della Repubblica Italiana e alla Costituzione che fonda il nostro Stato sul diritto al lavoro e sulla libertà. Ad Agrigento, la giornata è stata animata da momenti di riflessione e testimonianze che hanno sottolineato il valore di una data che segna la nascita di una democrazia.

Calogero Brunetto, attivista e testimone della storia, ha ricordato come il 25 aprile rappresenti un punto di partenza per la costruzione della Repubblica e dei principi che oggi definiscono la nostra Costituzione. “Questo giorno ci ricorda non solo la fine della dittatura, ma anche l’inizio di un percorso di diritti e libertà che ancora oggi dobbiamo difendere ogni giorno”, ha dichiarato.

Vincenzo Baldanza, con il suo inconfondibile cappello, ha aggiunto: “La liberazione è stata una conquista di tutti, ma il vero significato lo ritroviamo oggi nella nostra Costituzione, fondata sul diritto al lavoro e sulla giustizia sociale. Senza questi principi, il nostro Paese non avrebbe avuto il futuro che ha costruito”. La sua testimonianza ha messo in luce l’importanza di non dimenticare mai i sacrifici fatti per ottenere questi diritti.

Infine, Massimo Raso, veterano della lotta per i diritti civili, ha parlato della forza delle generazioni passate che hanno lottato per ottenere una società più giusta. “Il 25 aprile non è solo una memoria storica, ma un impegno continuo per difendere i valori della nostra Costituzione. Il diritto al lavoro è uno di questi pilastri fondamentali che non dobbiamo mai dare per scontato”, ha concluso.

Le parole di Raso, Baldanza e Calogero hanno arricchito la cerimonia del 25 aprile ad Agrigento, offrendo spunti di riflessione sul cammino percorso e su quello ancora da fare per consolidare i valori della Repubblica e della Costituzione. Il diritto al lavoro, cuore pulsante della nostra libertà, continua a essere un obiettivo da perseguire, come testimoniano le parole di chi ha vissuto in prima persona la lotta per la liberazione e la democrazia.

