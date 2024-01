Incontro, in prefettura, tra il comitato Civico Aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia e Massimo Signorelli, Vice Prefetto Vicario. Il comitato ha presentato, attraverso una esaustiva esposizione dell’excursus attuato e la visione degli atti e documenti finora prodotti , le attività e gli obiettivi. Il vice prefetto ha assicurato che informerà il Prefetto di quanto discusso e prodotto in occasione dell’incontro.

Il Comitato ha espresso la propria gratitudine per l’opportunità concessa “nella speranza che, anche in futuro- si legge in una nota- possano realizzarsi costruttivi e positivi dialoghi tra i cittadini e le autorità costituite, per il raggiungimento degli obiettivi utili alla collettività agrigentina.”