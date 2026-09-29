«Le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sull’aeroporto internazionale di Agrigento rappresentano un passaggio di straordinaria importanza. Per chi, come me, ha creduto in questo progetto quando sembrava un sogno lontanissimo, oggi è un momento di grande emozione e di grande soddisfazione». Lo dichiara il deputato nazionale Calogero Pisano, commentando l’apertura netta di Salvini alla realizzazione dello scalo agrigentino, definendo «condivisibile e di buon senso» la richiesta arrivata dal territorio.

«L’aeroporto di Agrigento – sottolinea Pisano – è stato al centro della mia attività parlamentare. Sono stato tra i promotori dell’emendamento che ha portato all’introduzione dell’articolo 8-bis nel Decreto Sud, poi convertito in legge, creando per la prima volta un percorso normativo specifico per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento». La norma approvata dalla Camera prevede infatti che la Provincia di Agrigento, d’intesa con la Regione Siciliana, presenti al Ministero delle Infrastrutture un progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi necessari alla realizzazione dello scalo, corredato dall’analisi costi-benefici.

«Io quel provvedimento l’ho sostenuto fino in fondo – continua Pisano – e ho votato convintamente a favore del Decreto Sud. Sono stato l’unico deputato agrigentino a farlo. Oggi, a distanza di anni, possiamo vedere concretamente dove ha portato quella scelta e quel lavoro parlamentare». Il deputato guarda quindi alle parole di Salvini come a un ulteriore e importante salto di qualità.

«Quando un ministro delle Infrastrutture e vicepremier come Matteo Salvini dice pubblicamente che l’aeroporto internazionale di Agrigento è una proposta condivisibile e di buon senso, significa che il progetto è ormai entrato in una dimensione completamente diversa. Non siamo più soltanto davanti a una battaglia territoriale: siamo dentro una discussione nazionale». «Sono più che certo – afferma Pisano – che questo aeroporto si realizzerà. È un sogno che sta diventando realtà, un sogno che abbiamo trasformato in un percorso concreto attraverso una norma, un progetto e un’interlocuzione istituzionale che non si è mai fermata».

Pisano rivendica anche il significato che l’opera potrebbe avere per il territorio: «L’aeroporto di Agrigento può rappresentare una svolta storica per una provincia che per troppo tempo è stata relegata alle ultime posizioni nelle classifiche infrastrutturali. Significa collegamenti, turismo, investimenti, lavoro e nuove opportunità per i nostri giovani».

«Per questo – conclude – sentire oggi queste parole dal ministro Salvini fa particolarmente piacere. È una risposta che il Governo Meloni dà ad Agrigento e a un territorio che da sempre chiede di essere messo nelle condizioni di competere alla pari. Abbiamo iniziato questa battaglia quando in pochi ci credevano. Oggi siamo davanti a una prospettiva concreta. Il sogno dell’aeroporto di Agrigento può finalmente diventare la realtà di una terra che vuole decollare».

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