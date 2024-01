Il Comitato civico Aeroporto della fascia centro meridionale della Sicilia rimane vigile e determinato nel perseguire gli obiettivi per il benessere e lo sviluppo della provincia di Agrigento, auspicando una risposta positiva da parte del Governo regionale alle legittime richieste del territorio.

Nella sala Giglia del Libero Consorzio di Agrigento, nella giornata di oggi si è svolto un incontro fondamentale, dove il Cartello Sociale, rappresentato da Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Gero Acquisto e Paolo Ottaviano, ha promosso una discussione proficua insieme al commissario della ex provincia, il dottor Giovanni Bologna.

Durante l’incontro, il Comitato per l’Aeroporto, presieduto da Angelo Principato con il ragioniere Salvatore Burgio, ha attivamente partecipato, sottolineando il supporto e l’unità di intenti. Diversi presidenti degli organi professionali, tra cui Rino La Mendola, Salvatore Cimino, Giuseppe Termine, Achille Furioso, Totò Talmi e il geometra Triassi, hanno offerto la propria competenza a titolo gratuito per snellire le pratiche necessarie.

L’obiettivo primario dell’incontro era ottenere chiarezza sullo stato dell’arte dello studio economico-finanziario per la realizzazione di un nuovo aeroporto, destinato a servire la provincia di Agrigento e la fascia centro-meridionale della Sicilia. Il commissario Bologna ha assicurato il suo impegno nel compiere il primo passo per richiedere la realizzazione, evitando alibi che potrebbero bloccare il processo.

Il Cartello Sociale ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti, evidenziando l’importanza del lavoro svolto anche dal Comitato Civico Pro Aeroporto per superare i ritardi infrastrutturali. Durante l’incontro, il commissario ha proposto di appoggiarsi a un ente esterno per aggiornare il progetto esistente, già approvato da tutti gli enti, incluso l’ENAC, e di depositare il progetto esecutivo nei tempi previsti dalla normativa.

Legge e Iniziative Legate al Progetto

La legge del 13 novembre 2023, n. 162, prevede la presentazione entro il 16 marzo 2024 di un progetto di fattibilità tecnico-economica per l’aeroporto. La delibera n. 07 del 15.12.2023 del Libero Consorzio ha approvato il bilancio, incluso il finanziamento per l’aggiornamento del business plan del progetto.

Il Comitato Civico Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia chiede al Commissario dott. Bologna di presentare alla Regione la richiesta di inserimento nel Piano Regionale Trasporti

Coinvolgimento degli Organi Professionali

Questa collaborazione attiva e gratuita è essenziale per superare gli ostacoli burocratici e accelerare le fasi amministrative. La sinergia tra società civile e organi professionali dimostra un impegno concreto verso lo sviluppo e il benessere di Agrigento.

Con il supporto di tutti gli attori coinvolti, Agrigento sta facendo progressi significativi verso la realizzazione del nuovo aeroporto, rappresentando un passo fondamentale per il progresso infrastrutturale e lo sviluppo economico della regione.