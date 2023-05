Aeroporto di Agrigento: il 1° giugno la sottoscrizione delle azioni ordinarie della s.p.a.

Il prossimo 1° giugno alle ore 10.00, al Teatro Pirandello, sarà istituito il Comitato Promotore dell’aeroporto di Agrigento. Un primo passo concreto che si formalizzerà con la sottoscrizione, aperta a tutti, delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della Società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi spa.

Per consentire il massimo dell’azionariato diffuso, il valore nominale dell’azione è stato determinato in mille euro. Potranno aderire imprenditori, enti pubblici e comuni cittadini,

diventando così protagonisti di questo nuovo importante percorso. Ad opera realizzata, godranno dei benefici economici che l’aeroporto genererà. Dotare l’area centro-meridionale della Sicilia almeno di uno scalo aeroportuale ha due finalità sostanziali: una, accorciare le distanze per ogni esigenza di salute, turismo, studio, lavoro, e, l’altra, destinare alle imprese le medesime opportunità del resto d’Italia. L’aeroporto deve essere un patrimonio dell’intero territorio e dell’intera comunità e oggi sono stati creati i presupposti perché l’opera venga finalmente realizzata. La notizia dell’imminente prossima costituzione di un comitato promotore per la realizzazione di uno scalo aeroportuale ad Agrigento, viene accolta con entusiasmo dal parlamentare agrigentino Calogero Pisano, da sempre possibilista sulla realizzazione di un aeroporto nella provincia agrigentina. “Accolgo con favore la prossima costituzione di un comitato promotore dell’aeroporto di Agrigento”, afferma l’on. Pisano. “Rappresento sin da subito il mio totale appoggio e massimo sostegno all’iniziativa e per questo sarò presente, il 1° di giugno al teatro L. Pirandello, alla conferenza stampa indetta dal comitato. Evidentemente – continua Pisano – la nomina di Agrigento a Capitale della Cultura 2025 ha dato nuovo slancio al progetto di un aeroporto nella nostra provincia. Le ragioni per la costruzione di uno scalo civile nel territorio agrigentino appaiono oggi ancora più forti, e le relative condizioni più favorevoli, rispetto al passato. Gli effetti della costruzione di un aeroporto, drive principale del turismo, settore in cui Agrigento ha una spiccata vocazione, sarebbero positivamente dirompenti a livello economico-occupazionale, con la creazione di migliaia di posti di lavoro diretti, indiretti e dell’indotto. Di fronte a questa opportunità abbiamo il dovere di non lasciare niente di intentato. Colmare lo storico gap infrastrutturale che comprime lo sviluppo del nostro territorio, e che determina una disparità inaccettabile tra i cittadini agrigentini e quelli del resto d’Italia, deve essere l’obiettivo di tutti”. Lunedì scorso nella sala Zeus del Teatro di Agrigento si è tenuta una Convention organizzata da Confcommercio a cui ha preso parte il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini. Ecco il video>>>