“Adotta un amico”, a Sciacca una campagna di sensibilizzazione per l’adozione dei cani

“Adotta un amico”. L’Amministrazione comunale di Sciacca ha avviato una campagna di sensibilizzazione finalizzata all’adozione dei cani. Sono gli animali (circa 200) abbandonati o in stato di randagismo catturati negli anni e custoditi nei due canili, di Sciacca e Sambuca di Sicilia, convenzionati col Comune di Sciacca. Ne danno comunicazione il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Randagismo e ai Diritti degli Animali Agnese Sinagra nell’invitare gli amanti dei cani a farsi avanti, da Sciacca e da qualsiasi altra parte d’Italia, per dare il conforto di una casa e di un affetto agli animali di Sciacca, perché non attendono altro. Sul sito istituzionale del Comune di Sciacca ( www.comunedisciacca.it ) è stata creata una sezione denominata “Adotta un amico”, già contenente le prime schede dei cani adottabili, con la loro immagine, il nome, il sesso, la taglia, la razza e la data di nascita. La pagina verrà aggiornata costantemente, con nuove schede. I cani sono già sterilizzati e microchippati. Gli amanti dei cani possono consultare le schede sul sito del Comune di Sciacca per scegliere l’amico da adottare e portarsi a casa, in famiglia, oppure recarsi in uno dei due canili convenzionati per scegliersi un altro animale. La procedura di adozione è veloce. Gli interessati per maggiori informazioni e avviare le pratiche di affidamento possono contattare l’Ufficio Randagismo del Comune di Sciacca.