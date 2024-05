La comunità sportiva piange la perdita di un uomo appassionato e disponibile, che ha dedicato la vita al calcio e al giornalismo locale.

Avevo conosciuto Totò la scorsa estate. Da neo responsabile della comunicazione del Licata Calcio, cominciai a prendere i contatti dei giornalisti sportivi del territorio provinciale. In lui trovai subito massima apertura. Era felice di poter ricevere i miei comunicati e di scrivere del Licata, una squadra per la quale aveva tifato e si era appassionato dai tempi della Serie B. Lui scriveva per passione e lavorava nel mondo della scuola; non vedeva l’ora di raggiungermi al Liotta per poter seguire le partite dal vivo e realizzare foto, video e interviste. Da favarese e appassionato di sport, trovava affinità con una squadra che aveva i colori della sua città. Ma era appassionato soprattutto di calcio giovanile; non mancò alla finale del settore giovanile gialloblu, che vide trionfare come allenatore, tra l’altro, un suo concittadino. Lasciai il Licata alla fine della stagione e con esso anche i contatti con Totò diventarono meno frequenti, eppure continuavo a vedere la sua passione, anche e soprattutto per il ProFavara, di cui finché ha potuto seguì ogni partita. Spesso lo accompagnava la sua fedele Margherita, che mai contrastò la sua passione per il calcio e il giornalismo, facendolo sentire solo. Aveva compiuto 50 anni lo scorso aprile, vicino alla mia età e al mese di aprile come me; forse anche per questo con lui c’era stata subito una certa simpatia. Ora ci ha lasciati prematuramente a causa di una grave malattia. Ho appreso la notizia per caso, mentre ero alle prese con la telecronaca in diretta della mia Fortitudo. Ho scrutato una chat di WhatsApp e in uno dei tanti gruppi di colleghi si condivideva una foto di Totò al seguito del suo amato Favara. Porterò con me il ricordo di una persona gentile e disponibile, di un uomo che aveva nel giornalismo e nello sport una passione vera. Sono felice di averti incrociato nella mia vita e di poter raccontare di averti conosciuto. Condoglianze a tutta la famiglia e in particolare a Margherita e Manuela 🌹