E’ stato colto da un improvviso malore, mentre era alla guida della sua Opel Tigra, e con l’auto è finito fuori strada. Il mezzo senza controllo è piombato sul marciapiede e ha abbattuto un palo della segnaletica stradale. E’ accaduto ieri mattina in piazza Marconi ad Agrigento. Sarebbe bastato qualche metro appena e la vettura sarebbe finita sulla scalinata della vicina via Terone.

Sono stati alcuni passanti a segnalare l’incidente al 112. Il giovane automobilista, un trentenne agrigentino, con un’autoambulanza del 118 è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in pericolo di vita. Sul posto accorsi anche i vigili del fuoco del Comando provinciale e per gli accertamenti del caso gli agenti della sezione Volanti.