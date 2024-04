E’ morto Michelangelo Mazzola, vice presidente dell’Ente Bilaterale del terziario di Agrigento.

“La sua scomparsa ci lascia attoniti e con un grande senso di smarrimento”, dice Gero Niesi

Presidente dell’Ente Bilaterale di Agrigento.

Ente che nella sua quotidiana attività, farà tesoro del suo indelebile ricordo. “Il ricordo di una persona seria, appassionata e con grande senso di abnegazione, che tanto ha dato e che ancora tanto avrebbe potuto dare, da cui tutti trarremo esempio. A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale di Agrigento- afferma Niesi- esprimo, alla UIL tutta, commosse e sentite condoglianze per la dipartita del nostro caro Michelangelo Mazzola.

Ci stringiamo, in questo momento di grande dolore, alla moglie e ai figli.

“Caro Michelangelo, che la terra ti sia lieve e che tu possa riposare in pace”.