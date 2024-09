Il suo sorriso era un tratto distintivo, una persona autentica e sincera. Fabio Tinevria, conosciuto da tutti come “Frankino”, era un amico prezioso, capace di conquistare chiunque con la sua contagiosa allegria. Simpatico e gentile, era impossibile sfuggire alla sua attenzione affettuosa e alle sue battute sempre pronte, come quando scherzava: “Oggi è il due novembre, auguri a tutti i fiorai”.

San Leone era la sua grande passione. Per anni l’Acqua Selz è stato il suo regno, dove si trasformava nell’anima della spiaggia, con i suoi famosi mega cocktail che condivideva con chiunque volesse unirsi al divertimento. Frankino era fatto così: generoso, sempre disponibile per gli amici e mai indifferente di fronte a chi aveva bisogno.

Fabio credeva fermamente nello sviluppo turistico della sua terra, soprattutto legato al settore della nautica. Nonostante questo, il lavoro spesso lo portava lontano, anche se il suo cuore rimaneva sempre legato alla sua Agrigento.

Amava il mare, il surf e ogni sport acquatico, vivendo spesso in barca o in camper, in sintonia con la natura che tanto adorava. Era un viaggiatore instancabile, sempre alla ricerca di nuovi posti per cavalcare le onde. Negli ultimi tempi si era trasferito alle Mauritius, sognando di vivere lì a lungo. Poi a Parma, dove risiedeva da anni, è stato trovato privo di sensi sul divano di casa.

La sua vita, però, si è spezzata troppo presto, a soli 47 anni. Un dolore immenso per i tanti amici e conoscenti che ora, increduli, lo piangono e condividono foto ricordo sui social per dargli l’ultimo saluto. Fabio lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi l’ha conosciuto e amato.

Ora cavalca le onde lassù, dove il mare non conosce tempeste.