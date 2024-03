Un Tagano taglia XXL è quello che propone in occasione della Pasqua Aragonese, il ristorante Lo Sperdicchio insieme ad alcuni produttori aragonesi. Sabato 30 marzo 2024 alle ore 12, preparerà un Tagano – pietanza simbolo della Santa Pasqua e della città di Aragona- dalle proporzioni da Guinness. Grazie ad uno speciale tegame in ceramica di proprietà di Stefano Terrasi verrà ricavato il tipico contenitore in terracotta dalle proporzioni XXL per la preparazione della pietanza, che verrà poi condivisa con tutti i presenti. “Siamo molto felici di condividere con la cittadinanza e chi vorrà accorrere a questa speciale manifestazione “ commenta Calogero Cacciatore proprietario insieme ai fratelli Salvatore e Gianluca del Ristorante Lo Sperdicchio, che insieme alla collaborazione e di Luciano Graceffa e Stefano Terrasi ha ideato l’evento. Il Patron de Lo Sperdicchio invita dunque tutti a partecipare questo sabato per gustare una pietanza simbolo della città di Aragona e per trascorrere un Santo Sabato prima della Domenica di Pasqua. L’evento sarà ripreso in diretta sulla pagina Instagram del locale. Per l’occasione verrà pubblicato il video “La via del Tagano- The Tagano’s Journey” in cui viene presentata passo passo, la ricetta e gli ingredienti di questo piatto tipico che si intreccia col territorio aragonese e i suoi abitanti, a cura dell’agenzia di content creation e comunicazione Gmanagement.