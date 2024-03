C’è chi ha ricevuto uno stipendio di 200 euro, altri ancora invece un emolumento con una detrazione di trecento euro. Spiacevole sorpresa per diversi dipendenti dell’Asp di Agrigento. Il sistema informatico dell’Azienda sanitaria provinciale è andato in tilt provocando non pochi disagi.

Il problema è stato subito posto all’attenzione del commissario Giuseppe Capodieci dai sindacalisti Cgil e Uil, Antonio Cutugno e Fabrizio Danile. In attesa che il sistema venga ripristinato il manager dell’Asp ha disposto in via straordinaria l’erogazione di un acconto in favore dei dipendenti.

E’ stato assicurato che i tecnici informatici si metteranno subito al lavoro per ripristinare le funzionalità del sistema e per compensare gli ammanchi.