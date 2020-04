Ad Aragona nasce la “pizza sospesa “

Dal bancone del bar al forno, la tradizione del caffè spesso contagia anche la pizza . E’ l’iniziativa solidale del Ristorante Pizzeria “Lo Sperdicchio ”di Aragona (AG ), che vista la situazione che stiamo attraversando, ha deciso di mettersi all’opera con questo gesto.

Chiunque desideri aderire all’iniziativa, può lasciare un contributo volontario che verrà trasformato in una “pizza sospesa” da mettere a disposizione a chiunque ne faccia richiesta.

Oggi si è deciso di coinvolgere chi deciderà di acquistare una pizza e lasciarla in sospeso verso chi ne potrebbe gioire perché in difficoltà. Qualora si conosca l’indirizzo saremo noi a consegnarla a domicilio.

Un gesto che si rivolge alle persone più bisognose e in difficoltà, che invita ad aprirsi agli altri e tende loro una mano. Al termine dell’ iniziativa, l’ eventuale ricavato rimasto, sarà trasformato in un contributo che verrà donato in beneficenza a fine emergenza COVID-19!

Una bella iniziativa visto il periodo che tutti noi stiamo attraversando! Partecipate numerosi! “Quando un gesto si fa col cuore, non è mai sbagliato” .

“Iniziativa benefica ….la pizza sospesa ….il pagamento può essere effettuato esclusivamente quando siamo in consegna da voi e non al locale…..vi ringraziamo tutti.”

Chiunque fosse interessato a partecipare a tale iniziativa può chiamare il 092236616 o il 3396846218