Ad Aragona la rassegna “Strade del Cinema”

Continua la manifestazione “Le Strade del Cinema”, la rassegna cinematografica itinerante promossa dall’Associazione Culturale John Belushi di Agrigento in collaborazione con la “Strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi” e “Slow Food”.

Giovedì 19 agosto, alle 19, infatti, l’iniziativa dedicata al cinema d’autore farà tappa ad Aragona, in Contrada Carbonìa, per degustare l’olio dell’azienda agricola biologica Salamone, ospiti di Eugenia Gino (nella foto da Facebook), ed i vini dell’azienda Luna Sicana di Casteltermini. Alla degustazione seguirà una commedia a tema; si tratta del film “Un’estate in Provenza”, per la regia di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena.

“La rassegna – scrivono gli organizzatori- nasce con la volontà di confrontarsi con le belle realtà agroalimentari agrigentine nella speranza di aggiungere valore a quanto esse già esprimono”.

L’Azienda agricola Salamone si estende per circa 100ha fra il territorio di Aragona e Santa Elisabetta. E’ interamente coltivata secondo il disciplinare dell’agricoltura bio e dotata di moderne attrezzature per le lavorazioni del terreno e la raccolta meccanizzata. Produce olive da olio, mandorle della varietà Tuono e grano duro. Di quest’ultimo vengono selezionati annualmente le varietà che coniughino adeguate rese produttive ed elevate qualità per contenuto proteico a caratteristiche gusto-olfattive della farina. Grazie al controllo su tutta la filiera produttiva, l’azienda ha aderito nel 2007 ad un sistema volontario di gestione della qualità UNI EN ISO 22005:2008, oggi certificato da Agroqualità.

Dal 2010 ha inoltre acquisito il marchio “100% Italiano Alta Qualità” che garantisce l’eccellenza dell’olio italiano, attraverso l’adozione di specifiche procedure restrittive di produzione, trasformazione e conservazione.

Nel corso degli anni ha, inoltre, approfondito la sua ricerca con l’intento di esaltare la tipicità del prodotto; l’azienda ha così sperimentato la produzione di oli monovarietali Biancolilla, Cerasuola, Nocellara del Belice e Giarraffa.

Info e prenotazioni: dal 6 agosto tutti gli eventi e spettacoli (anche se svolti all’aperto) vengono applicate le norme governative “anti Covid19” (Green Pass): “Anche per il Belushi e gli altri Organizzatori questo non risulterà un limite ma, invece, l’occasione per trascorrere una serata vivendo tanti modi di “far cultura” con serenità e interesse”.

