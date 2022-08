Ad Aragona “Cinema al Palazzo” con la direzione artistica di Beniamino Biondi

Il Comune di Aragona, in collaborazione con l’associazione Rossogialloblu e la Fondazione Istituto Principe di Aragona, organizzano e promuovono la rassegna CINEMA AL PALAZZO, affidandone la direzione artistica al critico Beniamino Biondi che ha accolto la proposta creando un cartellone che segue le proposte culturali e ricreative che il progetto persegue. Tre pellicole: un omaggio a Pietro Germi, che ad Aragona ha girato alcune sequenze di un suo celebre film, e due pellicole che affrontano il rapporto con la natura e con l’identità della terra, secondo prospettive differenti e complementari. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 12 agosto, presso la Fondazione Istituto Principe di Aragona (Piazza Umberto I, 30), con accoglienza del pubblico a partire dalle ore 20:00. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti per l’intera rassegna. Si inizia con il film “Sedotta e abbandonata”, ritratto grottesco di certe antiche abitudini della Sicilia e delle forme sociali che le hanno condizionate, come esemplare classico della migliore commedia all’italiana.”Subito al lavoro dopo le recenti elezioni che hanno riconfermato il mandato del sindaco Giuseppe Pendolino – afferma l’assessore alla cultura del comune, Raimondo Chiara -, ho immediatamente iniziato un percorso di dialogo con la comunità ritrovando nel bisogno di cultura una esigenza collettiva. Aragona possiede tutti i requisiti per valorizzare i propri talenti dentro un territorio ricco di storia e di tradizioni, mettendo a rete le associazioni e le istituzioni che promuovono la cultura, in un percorso comune che guardi al tempo lungo che ci attende per dare nuovo beneficio alla comunità. Il cinema è uno strumento fondamentale per accogliere flussi di turismo e coinvolgere la popolazione locale, anche grazie agli eventi collaterali, e per questo ci siamo rivolti alla lunga competenza di Beniamino Biondi per discutere un progetto che mi auguro possa diventare un evento fisso per le successive stagioni estive di Aragona, un appuntamento che richiama tutta la città e coloro i quali con l’occasione, da fuori, potranno raggiungere il nostro paese per goderne le bellezze a la qualità di vita”.

I prossimi appuntamenti sono previsti, sempre alla stessa ora, per giovedì 18 agosto e per domenica 28 agosto.