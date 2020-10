Sono iniziati i lavori di bonifica di un’area della zona industriale di Agrigento dove realizzare un “drive in” per la somministrazione dei tamponi rapidi alla popolazione. E’ stata una delle richieste che ho fatto questa mattina all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. in settimana verranno allestite altre postazioni per sottoporre a quasi tutti il tampone rapido. Questo, posso dirlo, l’ho voluto fortemente io. Speriamo possa essere utile a tutta la popolazione