Evento Imprese Storiche d’Italia: Un incontro tra passato, presente e futuro ad Agrigento

Il 4 aprile 2025, alle ore 09:00, si terrà l’Evento Imprese Storiche d’Italia presso Le Fabbriche Fondazione Orestiadi, in Via San Francesco d’Assisi 1, ad Agrigento. Il tema dell’evento sarà “L’eredità del passato, l’innovazione del presente” e rappresenta un’occasione unica per approfondire il ruolo delle imprese storiche nel contesto attuale, dove tradizione e innovazione si intrecciano.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Giuseppe Termine, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, e Gianfranco Latino, Segretario Generale, insieme a Simone Piraino, Vice Direttore e Docente del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera.

I relatori dell’evento affronteranno tematiche cruciali per il futuro delle imprese storiche, tra cui:

L’integrazione dell’AI nelle micro e piccole imprese , con l’intervento di Ludovico Lanzo , CEO della startup Datarockers srl .

, con l’intervento di , CEO della startup . Il progetto “Bando PID-Next” , con Patrizia Pennino , Funzionario Promozione / PID, che analizzerà la maturità digitale delle imprese.

, con , Funzionario Promozione / PID, che analizzerà la delle imprese. La presenza dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che discuterà dell’importante supporto della Regione alle imprese locali.

In programma anche la proiezione del docufilm dal titolo “Poieo le radici del futuro“, un’esperienza visiva che esplora il legame tra le imprese storiche e il futuro del territorio, con la sinossi del docufilm curata dal regista Fabio Cimino.

Durante l’evento si terrà anche la consegna delle targhe Imprese Storiche d’Italia a realtà locali di grande valore come Frantoi Sarullo, Ottica Lo Vullo e Somet srl, a cui seguirà il riconoscimento al compositore Giovanni Vetrano.

L’evento sarà condotto da Salvatore Pezzino e vedrà la partecipazione di FINECO, in collaborazione con UNIONCAMERE, ProGest e il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera. Un appuntamento imperdibile per tutti gli imprenditori e appassionati di storia, innovazione e sviluppo economico.

