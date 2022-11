Ad Agrigento il congresso regionale di Pediatria e Neonatologia SIP-SIN Sezioni Sicilia

L’hotel della Valle di Agrigento ospita dal 18 al 19 novembre 2022, il Congresso Regionale di Pediatria e Neonatologia SIP-SIN – Sezioni Sicilia, dedicato alla memoria del Prof. Giovanni Battista Pajno.

Si tratta di un evento in cui, in una ottica multidisciplinare e integrata, pediatri e neonatologi di tutta la regione hanno la possibilità di aggiornarsi in vista della definizione e della ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in pediatria e neonatologia.

Il Congresso congiunto Siciliano di Pediatria e Neonatologia, presieduto da Domenico Cipolla, Raffaele Falsaperla e Giuseppe Gramaglia, prevede, in coerenza con quanto previsto dai Piani Sanitari nazionali e regionale della Prevenzione, sessioni relative a Covid-19 e vaccinazioni, in epoca prenatale e pediatrica, temi di sanità pubblica quali antimicrobial stewardship e malattie trasmesse da vettori (Rickettsiosi), integrazione delle tematiche ambientali con la promozione della salute, cui è dedicata una intera sessione (disuguaglianze tra bambini, denatalità, inquinamento e salute pediatrica), emergenze respiratorie e neurologiche compreso la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, corretti stili di vita e prevenzione della obesità infantile e delle malattie emtaboliche, tenute da prestigiosi relatori e docenti Universitari. Sessioni di aggiornamento su casi clinici ed una ampia rassegna della ricerca clinica in pediatria di tutte le scuole pediatriche siciliane completano il panorama scientifico del congresso regionale.