Acquista pellet su internet, ma la merce non arriva: truffato pensionato

Un pensionato 66enne di Agrigento dopo avere preso contatti con un venditore, era convinto di avere fatto un buon affare, acquistando 78 sacchi di pellet, una vera scorta per affrontare l’inverno in serenità, pagando attraverso un bonifico la somma di 265 euro. La merce però non è mai arrivata a destinazione, e chi ha intascato i soldi è sparito nel nulla.

L’uomo, amareggiato per il raggiro, s’è così presentato all’ufficio Denunce della Questura, che si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti per il reato di truffa. I poliziotti hanno avviato le indagini, per provare a rintracciare il venditore di pellet che aveva messo l’annuncio su un noto sito internet, con tanto di numero telefonico.