Acqua pubblica, Sodano: un percorso che non deve essere sabotato

Sodano (Misto): “Domani si svolgerà l’assemblea di dei soci di Aica, l’Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini, subentrata a Girgenti Acque dopo il fallimento della gestione privata. Per il bene del progetto, e di un servizio efficiente per i cittadini, il mio invito è quello di procedere secondo virtù, compatti, evitando, in questa fase di estrema delicatezza, di mettere a repentaglio gli equilibri costituiti con l’attuale CdA e e l’attuale Presidente. Un qualsiasi passo falso comprometterebbe la continuità della gestione pubblica del servizio, invalidando gli sforzi della strategia intrapresa negli ultimi otto mesi.

Perché Aica sopravviva è necessario al contrario, che il Consiglio d’Amministrazione possa lavorare in autonomia, senza le interferenze politiche a cui si continua ad assistere soprattutto adesso, nel periodo elettorale. Le speculazioni e le manovre clientelari sul servizio pubblico più importante non possono essere tollerate; l’acqua appartiene ai cittadini, non serve a innaffiare l’orticello elettorale di Sindaci o dei loro padroni”.