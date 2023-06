La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Antonino Gaziano, ha assolto definitivamente l’ingegnere Filippo Napoli, dirigente del Libero Consorzio di Agrigento, dall’accusa di tentata concussione. I giudici ermellini hanno annullato le due precedenti sentenze di condanna del Tribunale di Agrigento e della Corte di Appello di Palermo “perchè il fatto non sussiste”. Cancellata la condanna – in due gradi di giudizio – a 8 mesi di reclusione per “tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità”. La vicenda risale al 7 ottobre del 2014. Il professionista era accusato di avere minacciato una coppia di coniugi di Licata di attivare le procedure di revoca dei passi carrabili se non avessero ritirato un’istanza di annullamento di un’asta pubblica. L’inchiesta è partita dopo le denunce dei coniugi che si sono rivolti alla Procura per segnalare le pressioni indebite.

