L’unione contro la criminalità: Insieme verso un futuro di rigenerazione e riscatto.

Nell’ombra dell’oscurità, un’organizzazione criminale cerca di intimidire e distruggere tutto ciò che rappresenta la lotta contro di essa. Ma c’è un gruppo di coraggiosi uomini e donne che si erge contro questa minaccia, dimostrando una determinazione e una resilienza senza pari. Oggi vogliamo raccontarvi la storia della cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, un vero esempio di resistenza e speranza.

Di recente, un incendio doloso ha devastato ettari di terreno coltivati a grano, che erano pronti per la mietitura. Questo non è stato l’unico attacco subito dalla cooperativa. Nel corso degli anni, tre incendi dolosi hanno distrutto le loro coltivazioni, prima di lenticchie e ora di grano. Tuttavia, nonostante tali avversità, i soci della cooperativa non si sono arresi.

Il presidente Matina, con una determinazione palpabile nelle sue parole, ha dichiarato: “Sono certo che lo spirito civile e di devozione per la nostra martoriata terra, che contraddistingue i componenti della Cooperativa Livatino, anche questa volta vincerà sull’ingiustizia”. Queste parole riflettono il loro impegno incrollabile per un futuro migliore, per la giustizia e per il riscatto delle terre confiscate ai mafiosi.

Non sono soli in questa battaglia. L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha espresso la sua prossimità umana ed evangelica ai soci della cooperativa. Con forza, ha invitato tutti i cittadini dell’Arcidiocesi a manifestare piena solidarietà e a unirsi nella lotta contro la mafia e all’illegalità. Questa vicinanza spirituale e il sostegno di tutta la comunità sono una luce di speranza in un momento di oscurità.

La cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra” è un faro di speranza e un avamposto di resistenza alla criminalità organizzata. Nonostante gli attacchi subiti, essi perseverano nel loro lavoro, dimostrando che il coraggio e la dedizione possono superare ogni ostacolo.

Oggi, più che mai, dobbiamo unirci per sostenere la cooperativa Livatino e tutte le persone che si battono per la legalità, la giustizia e la rigenerazione delle terre confiscate. Dobbiamo diffondere la consapevolezza e la volontà di combattere la criminalità, affinché il loro impegno non sia inascoltato e il loro lavoro non vada vanificato.

La storia di “Rosario Livatino – Libera Terra” ci insegna che, anche quando sembra che le forze dell’oscurità abbiano la meglio, la luce della speranza e della determinazione può brillare più forte. È un richiamo per tutti noi a non arrenderci mai di fronte all’illegalità e a lottare per un futuro migliore.

Siamo grati a coloro che si battono contro la criminalità e siamo pronti a sostenere la cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra” nella loro battaglia. La nostra comunità deve unirsi, affinché la voce della giustizia sia ascoltata e la nostra terra possa finalmente liberarsi dalle catene della criminalità.