Accusato di aver palpeggiato la figlioletta, chiesto incidente probatorio

Indagato di violenza sessuale su minore, reato aggravato per averla commesso ai danni della propria figlioletta. Un trentenne favarese è finito al centro di una brutta inchiesta. Il pubblico ministero, titolare dell’inchiesta ha chiesto l’incidente probatorio, per sentire la bimba, e acquisire la sua testimonianza, per essere utilizzata a un eventuale processo. Il Gip del Tribunale di Agrigento deciderà nei prossimi giorni.

Presunta vittima, una bambina di sei anni. L’uomo l’avrebbe toccata e palpeggiata. Lo scorso 10 aprile la madre, dopo avere raccolto il racconto choc della figlia, ha denunciato l’episodio all’Autorità giudiziaria.

L’indagato ha nominato come difensore l’avvocato Gianluca Sprio. I due genitori sono in fase di separazione, e l’episodio al centro della vicenda, sarebbe avvenuto durante uno degli incontri fra il padre e la piccola.