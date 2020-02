Accusati di sequestro di persona. Chiuse indagini per un uomo e una donna

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un uomo e una donna, accusati di aver chiuso a chiave in casa un quasi novantenne malato, per andare a fare delle compere. Poi una volta rientrati, hanno trovato ad aspettarli gli agenti della polizia di Stato.

Protagonisti il figlio dell’anziano, e la badante, denunciati a piede libero. Adesso a distanza di tre anni da quel fatto la chiusura delle indagini a carico della coppia. Si tratta di Onofrio Micciché, 54 anni di Agrigento, e Domnica Timofte, 61 anni, di nazionalità rumena, difesi dagli avvocati Fabio Inglima Modica e Salvatore Salvago.

Devono rispondere dell’ipotesi di reato di sequestro di persona. La coppia – secondo l’accusa – senza preoccuparsi delle possibili conseguenze, a cui potevano andare incontro, hanno lasciato il novantenne (nel frattempo deceduto) da solo, chiudendo a chiave la porta di casa, per poi allontanarsi in tutta tranquillità.