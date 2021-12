Accoltellato in una rissa, giovane in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata sulla vita il trentenne di Bivona accoltellato nella rissa scoppiata, per motivi ancora sconosciuti, nella notte tra sabato e domenica. Il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto è riuscito.

I carabinieri della Stazione di Bivona, e della Compagnia di Cammarata, coordinati dalla Procura di Sciacca, per l’intera giornata di ieri hanno indagato per identificare i partecipanti, e provare a ricostruire cosa effettivamente sia accaduto in via Falcone e Borsellino.

Sono state sentite più giovani, verosimilmente, coinvolti nella zuffa. Nessuna indiscrezione è però trapelata dai carabinieri.