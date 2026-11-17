Accademia Michelangelo, chiesti due anni senza affitto al Comune

Alfredo Prado scrive ai consiglieri comunali per chiedere la sospensione del canone dei locali di via Bac Bac. L’obiettivo è ottenere il riaccreditamento ministeriale e riprendere i corsi di laurea.

AGRIGENTO – Sospendere per due anni il pagamento dell’affitto dei locali comunali di via Bac Bac per consentire all’Accademia di Belle Arti Michelangelo di superare le difficoltà economiche e riprendere l’attività formativa. È la richiesta avanzata da Alfredo Prado in una lettera inviata il 6 ottobre ai consiglieri comunali, tramite il presidente del Consiglio.

Secondo quanto spiegato da Prado, le difficoltà dell’Accademia risalgono alla pandemia da Covid-19, quando l’istituzione ha subito la sospensione dell’autorizzazione ministeriale, con una conseguente riduzione delle iscrizioni e ripercussioni economiche che hanno compromesso la regolarità dei pagamenti del canone di locazione.

Adesso l’obiettivo è ripartire. Per l’anno accademico in corso è stato richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca il riaccreditamento dell’attività formativa, necessario per riprendere i corsi di laurea nelle Arti visive e nello Spettacolo.

Secondo Prado, serviranno almeno due anni per recuperare l’equilibrio didattico ed economico. Da qui la richiesta di sospendere il pagamento dell’affitto per lo stesso periodo.

I contributi dell’Accademia alla città

Nella lettera Prado ricorda che negli ultimi dieci anni l’Accademia ha versato al Comune circa 380 mila euro di canoni di locazione, sostenendo anche spese per interventi di riqualificazione e iniziative culturali.

La documentazione allegata indica inoltre oltre 107 mila euro per il ripristino dei locali di via Bac Bac e più di 44 mila euro per il trasferimento temporaneo degli studenti a Villa Galluzzo.

Tra i contributi alla città vengono ricordate anche diverse donazioni, tra cui i 109 vasi collocati lungo il Viale della Vittoria e opere artistiche in ceramica e roccia lavica.

L’appello ai consiglieri comunali

Prado richiama infine i cinquant’anni di attività dell’Accademia e il ruolo svolto nella formazione artistica e culturale del territorio.

«La città di Agrigento, per la sua storia e cultura, non può fare a meno di questo istituto universitario di belle arti», scrive rivolgendosi ai consiglieri.

La richiesta è ora all’attenzione del Consiglio comunale, chiamato a valutare la possibilità di sostenere la ripartenza dell’istituzione attraverso la sospensione temporanea del canone di locazione.

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