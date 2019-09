Abusivismoin zona A, da demolire un edificio di tre piani

Il dirigente del settore Territorio e Ambiente del Municipio di Agrigento, ha firmato un’ingiunzione a demolire e al ripristino dei luoghi per un intero immobile: un fabbricato di tre piani. La notizia apparsa sul Giornale di Sicilia, in edicola questa mattina, parla di un immobile realizzato in una zona che ricade in area di interesse archeologico e dove c’è il vicolo sismico.

Il Municipio ha imposto ai proprietari la demolizione dell’intero fabbricato e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.