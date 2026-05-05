La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad una sala giochi e scommesse, adottato dal questore Tommaso Palumbo. Il provvedimento amministrativo è scaturito a seguito delle diverse attività di controllo effettuate sia dal personale della Divisione Pas della Questura di Agrigento che da quello della sezione Volanti, finalizzate alla verifica del rispetto delle normative inerenti la gestione delle attività commerciale, soprattutto in ordine alla frequentazione di soggetti controindicati.

L’attività di controllo ha permesso di accertare che la sala giochi è frequentata da diversi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti. “Pertanto – scrive la Questura -, l’attività commerciale in argomento, essendo ritenuta abituale ritrovo di pregiudicati e di persone pericolose, costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata sospesa per 8 giorni, con conseguente cessazione immediata dell’attività di sala giochi e scommesse”.

Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla frequentazione in dette attività commerciali di pregiudicati per gravi reati, soprattutto inerenti alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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