Abbatte le barre del passaggio a livello, ventenne multato

Ha abbattuto le sbarre del passaggio a livello con l’autovettura rischiando di essere travolto dal treno che stava per transitare. E’ accaduto sulla statale 115, in territorio di Licata, dove ieri pomeriggio, si sono vissuti momenti di terrore. Un ventenne catanese è però riuscito, per sua fortuna, a mettersi in salvo.

E’ stato però bloccato e multato dai poliziotti del Commissariato di Licata, per non aver ottemperato al semaforo rosso, in violazione del Codice della strada. Gli agenti adesso starebbero valutando se procedere o meno per il reato di danneggiamento.