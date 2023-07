Prosegue incessante l’azione repressiva del Corpo di polizia Provinciale di Agrigento sulle tematiche ambientali contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali e sulla viabilità extraurbana. Tale attività, fortemente disposta dal commissario straordinario Raffaele Sanzo e’ intesa ad imprimere una forte azione di legalità nel rispetto delle norme ambientali e di controllo del vasto territorio provinciale.

Saranno, ulteriormente, potenziati i servizi di controllo e di pattugliamento sulle strade del territorio per prevenire la popolazione e solo, successivamente, per individuare e punire i responsabili dei gravi reati ambientali accertati. “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e’ un delicato tema – afferma il commissario Sanzo – le cui ripercussioni economiche, per le operazioni di bonifica dei siti inquinati, ricadono sull’intera collettività”.

Intensa, altresì, l’attività sulla viabilità, con uomini e mezzi, della Polizia provinciale in considerazione della stagione turistica con la presenza di turisti e visitatori nelle aree di maggior traffico. Il commissario Sanzo, in considerazione di Agrigento 2025, rilancia la necessità di promuovere, con i Sindaci della provincia, una importante attività educativa e repressiva per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle strade ed un maggior controllo sulla viabilità in occasione di particolari manifestazioni.