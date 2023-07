“1943-2023 80 Anni dallo Sbarco”. Anche Agrigento celebra l’ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Associazione Nazionale Bersaglieri, in collaborazione con altri enti e associazioni, commemora l’anniversario di una pagina della storia decisiva e dolorosa. Questa mattina, alle ore 10, al Viale della Vittoria e in Via Atenea la sfilata dei mezzi militari d’epoca e rievocatori, mentre alle 18 al Circolo Empedocleo la commemorazione dei Caduti nei bombardamenti, con un convegno a cui parteciperanno le autorità civili e militari e studiosi storici locali. Domani,13 luglio, alle 17,30 a Villa Bonfiglio si procederà con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e si continuerà alle 18 al Museo Archeologico Griffo con l’inaugurazione della mostra sui Bersaglieri e la conferenza sul tema “Il giorno della resa”, ovvero il giorno in cui Agrigento è capitolata, il 16 luglio, dopo 7 giorni di combattimenti. Durante i lavori verrà commemorata la figura del Maggiore Guido Moccia, Medaglia d’Oro al Valor militare. Le manifestazioni si chiuderanno il 17 luglio, alle ore 18,30, nell’atrio del Palazzo San Domenico (Palazzo dei Giganti) con l’inaugurazione dell’istallazione di un’elica storica ed un approfondimento sulla battaglia di Agrigento, alla presenza, tra gli altri, del Comando militare dell’Esercito in Sicilia.