Abbandono irregolare dei rifiuti ad Agrigento: in 25 inchiodati dai filmati

Sono 25 i verbali redatti nelle ultime ore, dagli agenti della poliza municipale di Agrigento a cittadini (italiani e stranieri) che hanno abbandonato i rifiuti in modo irregolare all’interno del territorio comunale. Si trata di cittadini indisciplinati, i cui filmati sono stati eseguiti e visionati dagli agenti della polizia locale. In particolare le sanzioni si riferisconoi:

Ponte Morandi n.5, Viale Sicilia n.2,Via Papa Luciani boschetto n.1, Via Scime’ n.1,Piazza San Francesco n.3. Via Mar del Nord n.1, Via Callicratide n.5, Via Toniolo n.2, Piazza Ugo la Malfa n.2, Via Plebis Rea n.1, Piazza Ravanusella , C.da Fondacazzo n.1.