Il sostituto procuratore generale Rita Fulantelli ha chiesto la condanna per la preside e per tre docenti di sostegno dell’istituto “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro, assolti in primo grado, dal giudice monocratico Antonio Genna dall’accusa di maltrattamenti. Due anni di reclusione la richiesta per la preside Laura Carmen Sanfilippo di 56 anni; due anni e sei mesi ciascuno per tre insegnanti: Vincenzo Fontana, 64 anni; Lillo Quinto Marino, 63 anni e Giuseppina Clementi, 59 anni. Il processo di secondo grado è in corso di svolgimento davanti ai giudici della Corte di Appello di Palermo.

L’inchiesta è scaturita dalle denunce dei genitori di tre studenti disabili che sostenevano che i loro figli sarebbero stati abbandonati a scuola, senza che venissero inseriti in alcun percorso didattico. Alla richiesta di condanna si sono associati i legali di parte civile Luigi Troja e Marco Giglio. I difensori degli imputati, fra gli altri gli avvocati Daniela Posante e Francesco Scopelliti, illustreranno le loro arringhe il 22 maggio prossimo.