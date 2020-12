A tutta velocità su due auto rubate, poi lo schianto e la fuga

Questa notte, intorno le ore 2,30 una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomonbile della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, nel corso dei servizi di controllo del territorio coordinato dal comandante di compagnia il capitano Luigi Pacifico, ha intercettato sulla SS122, nei pressi della rotonda del mobilificio, due autovetture che sfrecciavano ad alta velocità. I militari si sono immediatamente posti all’inseguimento delle auto quando una Fiat Uno, nel disperato tentativo fuggire ai Carabinieri, è andata a schiantarsi contro il guard rail, mentre il conducente, inseguito dai militari è fuggito nelle campagne circostanti. Le ininterrotte ricerche hanno consentito di rinvenire, alle prime luci del giorno, l’altra vettura in fuga, una Fiat Panda, abbandonata nel centro abitato di Canicattì, nei pressi della via Montale.

Entrambe le utilitarie sono risultate oggetto di furto commesso proprio poco prima di essere individuate dai Carabinieri, presso i quali gli ignari proprietari hanno formalizzato stamattina le relative denunce.

Le indagini proseguono per accertare l’identità degli ignoti.