Si è conclusa la prima edizione di “A scuola con lo chef” presso il Centro commerciale Città dei Templi, un evento di grande successo che ha messo in luce i talenti degli allievi delle diverse sedi della scuola dei mestieri Euroform. Nel corso delle puntate, gli studenti si sono sfidati dando prova delle loro abilità culinarie, preparando piatti diversi che rispettavano i criteri di territorialità e stagionalità, elementi fondamentali per valorizzare la cultura gastronomica del nostro territorio.

La selezione dei vincitori è stata particolarmente impegnativa per le due giurie: una composta da esperti del settore (chef, sommelier, giornalisti, maestri pasticcieri) che cambiava di volta in volta, e una giuria popolare in rappresentanza del pubblico. A trionfare nella finalissima è stata la sede Euroform di San Cataldo, con una proposta di pizza contemporanea che ha riscosso un grande apprezzamento da tutti i presenti.

La giuria della finale è stata presieduta dalla nota scrittrice Catena Fiorello, che ha saputo arricchire l’evento con una chiave di lettura letteraria, collegando le tradizioni culinarie a narrazioni affascinanti che hanno colpito il pubblico.

Elisa La Rocca, direttrice del Centro commerciale Città dei Templi, ha commentato con entusiasmo l’importanza dell’evento, sottolineando come il centro commerciale sia impegnato a valorizzare non solo la propria attività commerciale, ma anche il territorio circostante. “La nostra missione è creare sinergie con il territorio e stimolare un’interazione attiva con la comunità,” ha dichiarato, aggiungendo che il centro commerciale Città dei Templi si propone di organizzare sempre più eventi che coinvolgano e uniscano le persone, rafforzando il legame tra il commercio e la cultura locale.

In questa cornice di festa e competizione, gli appuntamenti sono stati ulteriormente animati da esibizioni di artisti e scuole di ballo e canto provenienti da diverse province, rendendo ogni pomeriggio un’occasione di intrattenimento e scoperta.

Il pubblico ha avuto anche l’opportunità di degustare le prelibatezze preparate dai giovani chef, assaporando le creazioni nate dalla fusione di creatività e tradizione.

A condurre l’evento, il presentatore Angelo Palermo che ha saputo dare voce e ritmo a una manifestazione che ha conquistato il pubblico, dimostrando il grande potenziale ricco di iniziative come “A scuola con lo chef” volte a promuovere il talento locale e valorizzare le peculiarità del nostro territorio.

L’integrazione di eventi come questo è un passo fondamentale per il Centro commerciale Città dei Templi, che continuerà a esplorare nuove modalità per coinvolgere la comunità e sostenere i giovani talenti, rendendo il centro un vero punto di riferimento per cultura, gastronomia e divertimento.

