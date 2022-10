A Realmonte la consegna di attestati e strumenti musicali all’istituto “Garibaldi”

Nell’istituto Garibaldi ad indirizzo musicale di Realmonte la cerimonia di consegna degli attestati ai circa 40 alunni che si sono esibiti dinanzi al Presidente della Repubblica e al ministro Bianchi a Grugliasco ( Torino) in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, durante la trasmissione di RAI UNo ” Tutti a scuola”. Una grande festa, nell’ampio salone dell’istituto con protagonisti i ragazzi che hanno eseguito numerosi pezzi musicali, coordinati da Stefano Tesè, tra cui ” i nostri…cento Passi” da cui prende il titolo il progetto sulla legalità che ha accompagnato il percorso formativo dello scorso anno ed avuto come conclusione la realizzazione di un video in cui i ragazzi cantano e suonano il famosissimo brano legato alla figura di Peppino Impastato. Il video è stato realizzato grazie anche al contributo economico dell’Amministrazione comunale che ha creduto fortemente nel progetto . Presenti oltre al sindaco Sabrina Lattuca, la comunità scolastica, le famiglie dei ragazzi, il dirigente, Graziella Fazzi, il parroco don Fabio Maiorana, il pres. del Consiglio Comunale, Felice Vaccaro e numerosi componenti il consiglio comunale. Dopo la consegna degli attestati ed una copia della costituzione, gli alunni hanno manifestato la loro piena solidarietà alle donne iraniane a cui vengono privati i diritti, con l’esecuzione del brano ” Bella Ciao” . “ Esprimo piena soddisfazione per il successo dell’Istituto Garibaldi di Realmonte- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- che ha partecipato all’inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. E’stato per noi un grande onore, la scuola ha intrapreso percorsi formativi virtuosi, ispirati sempre alla bellezza e alla legalità. L’amministrazione comunale ha così pensato di conferire un riconoscimento al dirigente, ai docenti ed agli alunni che hanno partecipato al progetto . Abbiamo anche pensato alle famiglie fragili con la donazione di strumenti musicali alla scuola che potrà utilizzare e dare in comodato d’uso alle famiglie meno abbienti”.

“Oggi è stata un’occasione per riunire gli alunni che hanno partecipato al progetto sulla legalità ” i nostri…cento Passi”- spiega la D.S. Graziella Fazzi- Assieme all’amministrazione comunale che ci ha sostenuto in questo percorso anche economicamente, abbiamo pensato di riunire tutti i ragazzi che hanno avuto il privilegio di partecipare all’inaugurazione del nuovo anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica”.