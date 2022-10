A Raffadali la prova Regionale di Enduro

Il responsabile della comunicazione social dell’Associazioni di Enduro Agrigento, Andrea Castellana presenta la gara che si terrà domenica 9 Ottobre 2022 a Raffadali presso la struttura sportiva Mx la variante, sotto i colori della ACSI Motor Sport , la 3^ Prova Regionale di Enduro con formula Enduro Sprint, il regolamento prevede la partecipazione di moto da cross, da Enduro,di tutte le cilindrate, e piloti di tutte le età, dalle piccole 85/125cc guidate dai giovanissimi per arrivare alle potentissime 350/450 e anche le moto storiche, degli anni 70/80, quest’ultime in continua crescita, dovuto alla grande passione di piloti esperti come Totò Zambuto e Michele Buggea.

I presidenti delle ASD organizzatori dell’evento Peppe Natalello e Jonathan Criscenti, la Ditta Buttice moto di Raffadali e insieme all’Addetto alla comunicazione, Andrea Castellana invitano tutti gli appassionati della Regione a partecipare a questa giornata di sport che oltretutto dedicata ad un giovane Raffadalese Francesco Marino.

Per tutte le informazioni potete contattare il 3200628833.