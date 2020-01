A proposito del “mistero” che mi riguarda

Un servizio questo andato in onda nella prima edizione pomeridiana del 26 gennaio u.s. dell’emittente televisiva favarese Sicilia-Tv e contemporaneamente pubblicato dalla stessa sul suo sito online, dove è ancora possibile accedere.

Un servizio che alcune ore dopo aveva subito già superato il migliaio di visite e che adesso pare che abbia abbondantemente superato le cinquemila visite o forse anche oltre.

Un servizio sul cosiddetto mistero della mia permanenza come parroco nella stessa parrocchia favarese di S. Vito per oltre 50 anni, mentre ormai da un buon decennio non si contano più gli avvicendamenti dei preti nelle quasi duecento parrocchie della nostra vasta arcidiocesi, compresa Favara, la città più direttamente presa di mira.

Credo che se mistero davvero c’era, a vedere, sentire ed ascoltare come sono andate le cose, tutto è stato ampiamente chiarito, senza ombra di dubbio, perché ogni cosa è stata spiegata e motivata, dal punto di vista giuridico, pastorale e personale.

Ma, da parte mia e non solo, anche rispondendo sui social, a parte alcuni che hanno espressamente detto di non essere interessati alla notizia, magari considerandola “non-notizia”, da parte di altri, probabilmente non pochi e comunque più numerosi dei primi, tra i quali il sottoscritto, si sono legittimamente chiesti come mai un così straordinario numero di visite nella pagina online del servizio, quando altri argomenti ben più importanti ne registrano solo alcune centinaia di visite.

Tutto ruota a mio giudizio sulla straordinaria capacità del giornalista e direttore di Sicilia-tv, Salvatore Sorce, che ha reso “appetitosa” la notizia, ipotizzando nell’introduzione chissà quale mistero, scomodando i “poteri forti” che possibilmente potrebbero essere interessati, parlando di “bolla papale”, insomma gonfiando il tutto, proprio per raggiungere l’effetto che è stato pienamente raggiunto, come certificato dal numero delle visite su cui non pare legittimo pensare a possibili manipolazioni.

Insomma il giornalista-direttore, in questo si è rivelato davvero bravissimo, così come troppo spesso opera tanta stampa oggi, praticando un tipo di giornalismo proprio moderno o forse meglio “pos-moderno” che non si fa scrupolo,- come ha scritto qualche mente avvero pensante favarese – che per l’effetto si muove volutamente ..nel “disgressivo”, a cui io ho aggiunto anche il “digressivo” per avere la quota – chissà – di un giornalismo autenticamente post-moderno.

Un maestro di giornalismo di altro tipo e di eccellente qualità, nel panorama giornalistico agrigentino, è stato Mons. Domenico De Gregorio, per tantissimi anni direttore del settimanale “L’Amico del Popolo”, nella cui redazione io per oltre tre lustri ho attivamente collaborato. Da maestro saggio e sapiente, apprezzava spesso i vari servizi, anche nel campo minato della Pastorale diocesana, dicendosi sempre favorevole alla critica costruttiva, (e perché no ? anche con un pò di pepe, che giornalisticamente – diceva – non guasta mai !) al gratificante conformismo i maniera o, ancora peggio, quando la penna viene usata solo come turibolo.

Un po’ di pepe giornalisticamente non guasta mai ! …..Ma tu, caro Salvatore, con grande disinvoltura e bravura ne hai usato più di un po’, accarezzando l’orecchio degli telespettatori e facendo emergere in maniera plastica tanta debolezza nel, tessuto sociale, nel confronto con le visite egli altri servizi, che richiamano all’attenzione la responsabilità dei cittadini per il bene comune.

Un problema questo che ogni persona responsabile dovrebbe e deve mettere al primo posto. Un problema che la stampa, anche quella locale deve curare, evitando – come mi è stato scritto – che “la sobrietà oggi sia il disgressivo” e non gli eccessi.