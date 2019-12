A Natale vicini agli anziani e ai più deboli. Non solo crimine, ma anche vicinanza a chi soffre: soccorsa un’anziana

Il lavoro dei Carabinieri non si ferma al semplice controllo del territorio o al contrasto ai reati di ogni tipo, ma capita anche di raccontare semplici storie di solidarietà e di vicinanza a chi, in questo periodo di Avvento, nelle case ovattate dal freddo e dal buio, sente ancor più forte la morsa e le difficoltà della solitudine.

La Centrale operativa della Compagnia di Canicattì ha ricevuto una telefonata da Sant’Angelo Muxaro: una donna, preoccupata per non avere visto la sua vicina di casa, un’anziana 88enne, ha chiesto aiuto all’Arma.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Muxaro, non sapendo cosa avrebbero trovato, ma determinati ad aiutare l’anziana, sono subito usciti e hanno raggiunto l’abitazione ma, non avendo risposta dall’interno, temendo il peggio hanno deciso tempestivamente di forzare la porta d’ingresso.

Nei militari si sono risvegliati sentimenti di compassione e vicinanza nei confronti della malcapitata signora, riversa sul pavimento, priva di sensi, a seguito di una caduta accidentale.

Immediate le manovre di soccorso e l’arrivo di un’ambulanza, prontamente chiamata dai carabinieri, per trasportare la signora, ora ricoverata presso l’ospedale “San Giovanni Di Dio” di Agrigento per il trauma subìto, per fortuna non versa in pericolo di vita.