A Naro tutto pronto per la “Primavera Narese”. Lunedì 13 marzo la “Fulgentissima” accoglierà i balli, i canti e le musiche di tanti paesi del mondo (oltre ovviamente quelli della tradizione siciliana) nel ricordo del Conte Alfonso Gaetani, che nella “Valle del Paradiso” ideò, nel 1934, una festa che celebrava l’arrivo della Primavera e che nei decenni è divenuta simbolo di fratellanza tra i popoli.

Si parte alle 10 in piazza Roma con l’arrivo dei gruppi Folkloristici internazionali in rappresentanza di Georgia, Giappone, Messico e Romania.

Alle 10.30 partirà la sfilata, aperta dal corteo storico della scuola dell’Infanzia “San Secondo” che percorrerà viale Umberto 1, via Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi. Qui i gruppi internazionali e quelli scolastici si esibiranno e si svolgeranno le premiazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la giornalista Margherita Trupiano condurrà gli eventi che si svolgeranno in piazza Garibaldi. Si esibiranno: l’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” (scuola dell’infanzia “San Secondo”; scuola dell’infanzia “San Calogero”; scuola secondaria di primo grado); l’ Istituto tecnico “Federico II”; i gruppi internazionali di Georgia, Giappone, Messico e Romania e il gruppo folk locale dei “Sicilian Folk”.

Sul palco poi il contributo dell’associazione culturale “Narocco” (Alessio Bonanno, Alissa Baldacchino e Selyne Nicotra) e della “Ladies Fitness” di Miriana Cacciatore e dei ragazzi della cooperativa sociale “La Grande Famiglia”.

Il pomeriggio si concluderà con la premiazione delle primavere. Sempre in piazza Garibaldi sarà allestita la mostra fotografica “La storia e la partecipazione alla Primavera Narese”, a cura dell’istituto “Federico II”.

Martedì 21 marzo, invece, spazio all’impegno civile, in una ideale prosecuzione dei temi che il Mandorlo in fiore trasmette da anni. Si terranno infatti le iniziative per la 63esima Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, a cura della cooperativa sociale “La Grande Famiglia” in collaborazione con le seconde classi dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”.

A seguire flash mob e animazione per bambini a cura di Donatella Animazione.

“Sarà un momento di festa per tutti – commenta il sindaco Maria Grazia Brandara – e non posso che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per far sì che questa importante tradizione non si perdesse a causa dei problemi economici che attualmente vive l’Ente. Invitiamo tutti a partecipare e a venire a scoprire Naro”.