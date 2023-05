A Menfi, città italiana del vino, successo per edizione tecnica Inycon

Menfi, Città Italiana del Vino 2023, prosegue con gli eventi dedicati in questo anno: in particolare ritorna Inycon in un’edizione tecnica dedicata al B2B. “Inycon e le sue Contrade, un viaggio alla scoperta dei vini di qualità e dei sapori del Mediterraneo” in programma dal 28 al 30 Aprile è organizzato dalla Pro Loco di Menfi e finanziato dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana in partnership con la Fondazione Inycon, Comune di Menfi e Cantine Settesoli.

Visite in cantina, all’oleificio e al caseificio, wine tasting, banchi di assaggio e presentazioni di libri: sono diverse le attività in programma nei tre giorni dedicati al territorio. “Siamo davvero felici di dare il nostro contributo in un anno così importante per Menfi – sottolinea Vincenzo Santangelo Presidente della Pro Loco cittadina – tra gli obiettivi quelli di promozione del territorio, dei prodotti enogastronomici siciliani anche fuori dai confini dell’isola offrendo alle aziende anche supporto per la loro commercializzazione”.