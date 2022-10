A Licata “Cine Parliamo”: convegno dedicato al teatro ellenistico di Finziade

Domenica 9 ottobre dalle 18 l’evento “Cine Parliamo”: un convegno dedicato al teatro ellenistico di Finziade, a Licata, ancora non rinvenuto e sulla cui collocazione si stanno consolidando ipotesi suggestive. Al chiostro della Badia si daranno appuntamento Alessio Toscano Raffa, Archeologo; Fabrizio Mollo, Professore di archeologia dell’Università di Messina; Maria Concetta Parello, Archeologa del Parco Archeologico; Pietro Meli, ex direttore Parco Archeologico; Francesco Pira, Professore di sociologia dell’Università di Messina. A tenere le fila del convegno il “padrone di casa”, il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, coadiuvato dal Angelo Augusto. Ad aprire la serata sarà un film che delle bellezze di Licata ha fatto il proprio set naturale: “U scrusciu du mari”, scritto e diretto dal musicista Salvo D’Addeo. L’evento, organizzato dal Parco Archeologico Valle dei Templi e dall’Associazione Progresso Licata, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, vedrà anche un ricordo di Gioacchino Francesco La Torre, con una targa in sua memoria che verrà consegnata alla vedova del Professore, Armida De Miro.

Ecco il trailer del film.