A Licata arrivano i finanziamenti dal dissesto idrogeologico

Anche a Licata partono i cantieri per la

messa in sicurezza del territorio. Affidato l’incarico da oltre 3 milioni di euro, per la messa in sicurezza dell’intero versante che coinvolge la via di collegamento tra la Marina e piazza Progresso, il centro della città. Il Presidente della IV commissione Ars,Giusi Savarino, commenta: “la Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha aggiudicato l’appalto che metterà in sicurezza una delle arterie viarie principali della città di Licata, via Marconi, nonché tutto l’abitato che insiste sul pendio. Continua l’attenzione del nostro Presidente Musumeci sul nostro territorio, con costanza e determinazione si colmano le lacune degli anni passati che per troppo tempo hanno relegato la bellissima provincia di Agrigento agli ultimi posti delle classifiche nazionali.

Ringrazio il Presidente Musumeci per la sua disponibilità e l’ufficio del dissesto idrogeologico guidato da Maurizio Croce, oltre a dare soluzioni definitive a problemi atavici, sono infatti in corso lavori importanti e in momento di crisi come questa, sbloccare così ingenti investimenti sono vere boccate di ossigeno per la mia provincia”