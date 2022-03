A Lampedusa l’equipe vaccinale incontra i genitori dei bambini della scuola elementare.

Prima un incontro nello spazio antistante la scuola elementare, poi nel pomeriggio le somministrazioni nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale. L’intera equipe vaccinale itinerante dell’Asp di Palermo ha ieri incontrato i genitori dei bambini che frequentano l’Istituto Giovanni Pascoli. Un incontro promosso insieme al Dirigente scolastico, Alfio Russo, per informare mamme e papà sull’importanza della vaccinazione anticovid anche nella fascia pediatrica, e soprattutto per rispondere alle domande ed ai dubbi sulla somministrazione in un’Isola in cui solo il 15,21% dei bambini tra 5 ed 11 anni ha completato il ciclo vaccinale. Medici, infermieri e personale amministrativo da ieri pomeriggio e fino a sabato mattina saranno al Poliambulatorio per somministrare prima, seconda o dose booster ai cittadini delle Pelagie. In poche ore sono state oltre 100 le vaccinazioni, tra cui una seconda dose a Maria Grazia, 88 anni e la ferma decisione di completare il ciclo vaccinale. Un’area è stata dedicata alla fascia pediatrica con educatori ed assistenti sociali che accolgono i bambini e genitori. La postazione amministrativa, oltre che al rilascio delle certificazioni di avvenuta vaccinazione, va incontro ad ogni esigenza dell’utenza anche nel rilascio del Green Pass.