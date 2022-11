A Grotte conclusa la settimana per la riduzione dei rifiuti

Si è conclusa la “SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR)” città di Grotte. Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto organizzare 3 eventi dedicati alla RIDUZIONE, RIUSO e RICICLO dei rifiuti Tessili. “Un ringraziamento particolare – dice il sindaco,Alfonso Provvidenza- ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e al Dirigente Scolastico, Maria Ausilia Uttilla.

Particolarmente apprezzata la professionalità dei rappresentanti del WWF , Giuseppe Mazzotta, e della Rete civica della Salute, Tonino Lo Brutto, che hanno partecipato alla giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla RIDUZIONE dei rifiuti tessili “Dall’economia circolare alla transizione ecologica”.

Siamo grati alla CARITAS cittadina ed alla Consulta Giovanile che hanno aderito alla giornata dedicata al RIUSO degli abiti usati * “Diamogli una seconda chance” che ha visto la partecipazione solidale di tantissimi Grottesi.

Infine, grazie anche alle ditte A&G srl e ISEDA srl per la preziosissima collaborazione sulla buona riuscita del ”VENERDÌ ECOLOGICO”, che come sempre ha registrato una presenza straordinaria di concittadini alla giornata dedicata al RICICLO.

Infine- conclude il sindaco- ringrazio l’Assessore Arch. Antonio Morreale artefice e instancabile organizzatore di tutti gli eventi.”